Vini Jr sobe no palco em show de Travis Scott em Madri; veja

O show de Travis Scott em Madri teve uma participação especial que surpreendeu os fãs. Vinícius Júnior, o craque brasileiro do Real Madrid, fez questão de assistir ao espetáculo na capital espanhola e, para a alegria dos presentes, subiu ao palco ao lado do rapper norte-americano.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo próprio Vinícius, que demonstrou sua empolgação e entusiasmo com o encontro. A presença do jogador no palco trouxe uma energia extra ao evento, fazendo com que a noite se tornasse ainda mais inesquecível para os fãs de Travis Scott e do futebol.

Veja!

