Jogos Olímpicos: Tom Cruise está planejando grande exibição para o fim

Tom Cruise estaria planejando uma grande exibição para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos em Paris, marcada para o dia 11 de agosto.

De acordo com o TMZ, o ator irá fazer fazer rappel desde o topo do Stade de France até o gramado com a bandeira olímpica na mão. Sendo verdade, esta seria uma acrobacia digna da sua saga de sucesso 'Missão Impossível'.

Esta exibição, se vier mesmo a acontecer, será para fazer a ponte entre os Jogos Olímpicos de Paris com a próxima edição do evento que vai ocorrer em Los Angeles, em 2028.

Leia Também: Harry e Meghan Markle não foram convidados para férias da Família Real