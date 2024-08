"Queremos protegê-los": Harry e Meghan falam dos filhos em entrevista

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, voltaram a sentar-se juntos para uma entrevista para falar sobre a sua experiência como pais, nela eles afirmaram que tudo o que sempre quiseram foi "proteger" os filhos, Archie e Lilibet.

Durante foi a primeira entrevista formal do casal desde a controversa conversa com Oprah Winfrey, há três anos, os duques de Sussex abordaram as ameaças que as crianças enfrentam na Internet.

Tudo aconteceu no programa CBS News Sunday Morning, tendo Harry afirmado que "uma das coisas mais assustadoras" era saber que qualquer pai poderia perder um filho para o suicídio em consequência da exposição a conteúdos nocivos. De realçar que o casal lançou, recentemente, um programa denominado 'The Parents Network' e que se centra em apoiar pais afetados por esta situação.

"Os nossos filhos são jovens, têm três e cinco anos, são fantásticos, mas tudo o que queremos fazer como pais é protegê-los", disse Meghan.

"E, como podemos ver o que está acontecendo no espaço online, sabemos que há muito trabalho a fazer e estamos felizes por fazer parte da mudança para o bem", acrescentou.

Já Harry destacou que nos "velhos tempos" os pais sabiam sempre o que os filhos andavam a fazer, desde que estivessem em casa. "Pelo menos estavam seguros, certo? E, agora, podem estar no quarto ao lado, num tablet ou num telefone, e podem andar por essas tocas de coelho. E quando nos damos por conta, em 24 horas, podem estar se suicidando", alertou.

O príncipe destacou que, em determinado momento, os pais têm de ser "socorristas". "E mesmo os melhores socorristas do mundo não seriam capazes de identificar os sinais de um possível suicídio. Essa é a parte mais assustadora disto tudo", confessou.

Falando desta nova iniciativa, Meghan disse que era importante "começar por algum lado" e pediu àqueles que assistiam à entrevista que olhassem para o assunto como se um filho seu tivesse sido afetado.

Harry e Meghan se mudaram para a California em junho de 2020, com o filho Archie. Lilibet nasceu em 2021.

Leia Também: Ônibus da dupla César Menotti e Fabiano colide com carretas em rodovia