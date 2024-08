Após perder contrato com a Globo, Davi grava programa na Record

Nesta quinta-feira (8), o vencedor do 'BBB 24' Davi Brito, que teve seu contrato rescindido com a Globo, participou de uma gravação na Record. O baiano gravou com Rachel Sheherazade na Estação da Lapa, em Salvador, para o Domingo Record, nova atração da apresentadora.

Após se envolver em inúmeras polêmicas nas redes sociais, para se manter na mídia, a Globo confirmou que decidiu não renovar o contrato e dispensou Davi, que ficou livre para aparecer em outras emissoras.

Domingo Record

O novo programa de Rachel Sheherazade tem estreia marcada para o dia 18 de agosto e pretende ressuscitar os antigos programas de auditório, como os de Faustão e Gugu.

