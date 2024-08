Silvio morre um dia antes do SBT fazer 43 anos

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo, após 17 dias de internação. A morte do empresário e apresentador acontece às vésperas do aniversário de 43 anos do SBT, emissora que ele fundou e que celebraria a data com uma programação especial neste domingo (18).

Silvio Santos havia sido internado no início de agosto, poucos dias após receber alta de um quadro de H1N1. Ele deixa seis filhas, que herdam a responsabilidade de dar continuidade ao legado do pai no comando do SBT.

Leia Também: Com quem fica a herança de Silvio Santos?