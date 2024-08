Silvio Santos só permitia mulheres na plateia; entenda o porquê

Silvio Santos foi o grande nome das noites de domingo da TV brasileira com seu tradicional programa de auditório. Entre as muitas particularidades que seu programa apresentava, uma delas era que a plateia era sempre composta apenas por mulheres.

Ex-funcionários do SBT já comentaram a preferencia do apresentador, que teria uma razão muito simples.

Gonçalo Roque, diretor de auditório e assistente de palco do SBT, que trabalhou por mais de 50 anos ao lado do apresentador, explicou que as mulheres deixavam o programa mais animado com palmas e gritos, ao contrário dos homens.

"Homem não aplaude, é tudo ciumento. Mulher é um assanhamento que já vem da natureza, é mais animada", declarou Gonçalo Roque, em entrevista ao site Na Telinha.

Silvio Santos de maneira bem perspicaz também percebeu que as mulheres ficavam mais inibidas na plateia quando sentavam ao lado de outros homens. E sem a presença masculina, tinham um comportamento muito mais animado e interativo com o apresentador.

Leia Também: Filhas de Silvio Santos agradecem fãs ao deixarem cemitério