Filhas de Silvio Santos agradecem fãs ao deixarem cemitério

O corpo do apresentador Silvio Santos foi sepultado neste domingo (18), em uma cerimônia reservada a amigos e familiares no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Na saída, Daniela e Rebeca Abravanel, duas das seis filhas do apresentador, acenaram e agradeceram aos fãs do pai.

Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein, após complicações causadas após uma infecção por Influenza, como diz o boletim médico da unidade de saúde.

