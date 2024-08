Sucessão: filhas irão comandar o SBT após morte de Silvio Santos

Silvio Santos, uma das maiores figuras da TV brasileira, faleceu aos 93 anos na última sexta-feira (16) e agora já há uma discussão sobre sua sucessão. Conhecido por seu estilo controlador, ele deixou o império bem estruturado para a sucessão. No processo, as herdeiras participaram ativamente.

De acordo com o jornal 'Folha de S. Paulo', o SBT agora é propriedade de Renata e Daniela Abravanel, duas das seis filhas do empresário. Renata Abravanel, a caçula, tem 39 anos e ocupa também a presidência do Grupo Silvio Santos. Ela assumiu o comando em 2020, ano em que o pai se afastou da TV. É formada em administração nos Estados Unidos. Daniela, 49, assumiu a vice-presidência do Grupo em 2023, após deixar a direção-artística do SBT.

As novas donas do SBT também gerenciam as outras empresas do grupo que têm participação das irmãs, como a Jequiti, o Hotel Jequitimar e a Liderança Capitalização. A divisão dessas empresas, no entanto, não é conhecida publicamente.

O processo de sucessão, que contou nos últimos anos com consultorias especializadas e discussões familiares, resultou na divisão da herança, avaliada em mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,47 bilhões), entre as filhas.

Na época da venda do Banco Panamericano ao BTG Pactual, estima-se que cada filha recebeu R$ 100 milhões entre 2011 e 2012.

Caso Banco Panamericano

Em 2010, a instituição de Silvio Santos revelou um rombo de R$ 2,5 bilhões em suas contas, decorrente de fraude. O apresentador chegou a pedir ajuda ao presidente da República da época, Lula, que estava em seu segundo mandato.

A solução foi recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC), oferecendo como garantia seus bens, incluindo o SBT e o Baú da Felicidade

Em janeiro de 2011, a fatia da família no Panamericano foi vendida ao BTG, liberando as garantias. O BTG rebatizou a instituição de Banco Pan.

Presente e futuro

Daniela Abravanel apresentou recentemente uma das apostas do SBT para manter a relevância em tempos digitais. O canal lançou um streaming gratuito, batizado de +SBT, financiado por publicidade. A frente de digitalização do canal foi iniciada em 2022.

No evento apresentado à imprensa, Daniela afirmou ao site Bloomberg Línea que a sucessão era algo em que as irmãs estavam bem envolvidas e era discutida há dez anos.

Venda da Jequiti

O grupo tem outro redesenho forte à vista. A Folha revelou, e destaquei nesta edição da newsletter, as negociações da família com a farmacêutica Cimed para a venda da Jequiti Cosméticos.

A Cimed ofereceu inicialmente R$ 400 milhões, mas a família pediu mais. A empresa aumentou a proposta para R$ 450 milhões. O valor, porém, ainda foi considerado insuficiente. As negociações foram suspensas, mas devem retornar em breve.

Leia Também: Filho de Jassa detalha a última ida de Silvio Santos ao salão do pai

Leia Também: Silvia Abravanel quase foi adotada por família de um amigo de Silvio Santos