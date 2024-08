Suposto filho de Gugu Liberato trava processo de herança

Ricardo Rocha, que briga na Justiça pelo reconhecimento da suposta paternidade de Gugu Liberato, anda travando o processo pela herança do apresentador. De forma extrajudicial, a família decidiu organizar a divisão dos bens do famoso, mas por conta do processo movido pelo homem, não será possível.

Segundo o colunista Gabriel Perline, da revista 'Contigo', Aparecida Liberato, irmã de Gugu e inventariante da herança, entrou com um pedido de urgência na Justiça para que o acordo fosse deferido e a briga entre os parentes fosse encerrada. Gugu deixou um testamento que beneficiava, além dos filhos João Augusto, Marina e Sofia, sua mãe, Maria do Céu Morais Liberato, e mais cinco sobrinhos.

A juíza Eliane da Camara Leite Ferreira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou o pedido de Aparecida. No entanto, Ricardo decidiu interferir. O homem solicitou judicialmente que a decisão fosse barrada até realizar o teste de DNA, que já foi autorizado pela Justiça. Além disso, exigiu que nenhum dos bens de Gugu seja acessado por nenhum dos herdeiros até que o resultado do exame seja divulgado.

