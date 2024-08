Marvel é multada em R$ 200 mil por acidente fatal no set de 'Wonder Man'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Marvel Studios terá que pagar US$ 36 mil (cerca a R$ 200 mil na atual cotação) para a família de J.C. Osorio, um técnico de iluminação que morreu após um acidente no set de gravações da série "Wonder Man", desenvolvida para o serviço de streaming Disney+ e é estrelada por Yahya Abdul-Mateen II, de "Watchmen". Ainda não há previsão de lançamento da produção.

Segundo a revista Variety, uma investigação das autoridades de segurança de trabalho da Califórnia, Estados Unidos, revelou uma deterioração causada pelo desgaste do tempo na passarela colada ao teto. Essa passagem desabou no momento em que o homem ajustava uma das luzes do cenário.

Osório, conhecido como Spike, atuava como montador de equipamentos da CBS Radford Studios e morreu depois de cair das vigas do set. Segundo a imprensa, o acidente não teria ocorrido durante as filmagens.

Além da penalização do Marvel Studios, as autoridades responsabilizaram também o Radford Studio Center, onde foram feitas as filmagens, por negligência. A empresa terá que pagar US$ 22,5 mil (o equivalente a mais de R$ 120 mil) à família do técnico do profissional.

Os dois estúdios têm 15 dias úteis para recorrer à decisão. A viúva de Osorio, Joanne Osorio-Wu, e a mãe do técnico, Zoila Osorio, devem receber a indenização caso ela seja paga.