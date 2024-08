Grávida, Margot Robbie exibe barrigão durante férias na Itália

A barriga de grávida de Margot Robbie está cada vez mais visível. A atriz, que interpretou a icônica 'Barbie', foi flagrada pelos paparazzi na Sardenha, Itália.

Imagens divulgadas pela revista People mostram Margot exibindo a barriga em uma saída com o marido, Tom Ackerley.

Vale lembrar que este será o primeiro filho do casal, que se conheceu em 2013 durante as filmagens de 'Suite Française', onde Tom era assistente de direção. Os dois se casaram no final daquele ano.

MARGOT ROBBIE OH MY GOD pic.twitter.com/JkGN27cWC2 — ໊ (@addictionmargot) August 27, 2024

