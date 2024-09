Mãe dos filhos de Gugu Liberato renuncia à herança do apresentador

A mãe dos três filhos de Gugu Liberato renunciou ao processo que corria em tribunal para provar uma união estável que tinha com o apresentador de televisão, ao mesmo tempo que a disputa pela herança envolve conflitos familiares e uma investigação sobre um suposto quarto filho.

Assim, Rose Miriam Di Matteo 'abre mão' de 50% do patrimônio deixado pelo marido, que terá um valor de cerca de 1 bilhão de reais.

A renúncia, protocolada no dia 21 de agosto, põe fim a uma disputa familiar e judicial pelo acesso da médica a parte da herança de Gugu - que teria mencionadas um total de nove pessoas.

Rose teria sido deixada de fora do testamento do apresentador, embora fosse reconhecida como 'família' e mãe de João Augusto, de 22 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 19.

Na ação colocada em tribunal, Rose alegou que o casal teria constituído uma família em meados de 2000, depois de já se conhecerem desde os anos 90.

Estas disputas dividiram a família, com as jovens ficando do lado da mãe, enquanto o filho mais velho, a irmã de Gugu e os seus sobrinhos queriam seguir o testamento deixado pelo apresentador - no qual se identificava como solteiro no estado civil.

No meio deste processo, um empresário da capital paulista apareceu, dizendo ser o quarto filho do apresentador. Por esse motivo, a justiça de São Paulo bloqueou parte da herança até determinar a veracidade da declaração.



Vale lembrar que Gugu morreu a 21 de novembro de 2019, em Orlando, nos Estados Unidos, depois de sofrer uma queda em casa e bater com a cabeça, deixando-o em estado vegetativo.

