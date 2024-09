Eles entraram de penetras em festas e já eram famosos! - O que você faria se uma estrela marcasse presença no seu casamento? Ou se numa festa de aniversário do seu filho uma celebridade surgisse com o seu pequeno? Com certeza, muita gente ia surtar com um acontecimento desses! Alguns famosos adoram aparecer de surpresa nos mais variados tipos de celebrações, mesmo que não tenham sido convidados. Embora muitos gostariam de ter esses penetras em suas festas, há relatos de anfitriões que preferiram não ter sido ofuscados por esses ilustres intrusos. Clique na galeria e saiba mais sobre esses rolês aleatórios e conheça as estrelas que se atreveram a invadir eventos privados!

© <p>Getty Images</p>