Príncipe Harry faz 40 anos com sinais de reaproximação da família real

O aniversário de 40 anos do príncipe Harry, celebrado neste domingo, dia 14, pode sinalizar o início de uma possível reconciliação com a Família Real britânica. Pela primeira vez desde 2021, membros da realeza, incluindo o príncipe William, felicitaram publicamente Harry pela data, embora de forma discreta.

O perfil compartilhado nas redes sociais de William e sua esposa, Kate Middleton, a Princesa de Gales, repostou uma mensagem da página oficial da Família Real. A mensagem, simples e cordial, dizia: "Desejando um feliz 40º aniversário ao Duque de Sussex".

A publicação original, feita pelo próprio perfil da Família Real, também trouxe uma imagem de Harry sorridente, acompanhada da mesma mensagem de parabéns. A mídia britânica interpretou esse gesto como uma possível tentativa de reaproximação, após anos de tensão, especialmente desde que Harry e sua esposa, Meghan Markle, deixaram suas funções reais e se mudaram para os Estados Unidos em 2020.

Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Harry comemorou o aniversário em sua residência na Califórnia, cercado por familiares e amigos. De acordo com informações do The Sun, após as comemorações, ele planeja fazer uma viagem com amigos próximos, sem a companhia de Meghan Markle, sua esposa.

