Jennifer Lopez e Ben Affleck vistos juntos pela 1.ª vez desde separação

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos em público pela primeira vez desde o anúncio de seu divórcio. O ex-casal foi flagrado no sábado, no Beverly Hills Hotel, na Califórnia, em companhia dos filhos, de acordo com a imprensa norte-americana.

Uma fonte relatou ao Page Six que Ben e JLo foram vistos no Polo Lounge, dentro do hotel, de mãos dadas e trocando beijos. "Os filhos estavam com eles, mas sentados em uma mesa separada", informou a fonte.

Além disso, o casal foi fotografado do lado de fora, aparentemente discutindo dentro de um carro estacionado próximo ao local. Segundo o Page Six, Jennifer Lopez ainda usava o anel de noivado, porém no dedo mindinho.

A ex-esposa de Ben Affleck, Jennifer Garner, também foi vista deixando o local com os filhos que compartilha com o ator: Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12.

O avistamento ocorre pouco mais de um mês após Jennifer Lopez ter solicitado o divórcio, no dia que marcaria o segundo aniversário de casamento do casal, celebrado em 20 de agosto de 2022, na Geórgia. O motivo alegado foram "diferenças irreconciliáveis", e o documento também revelava que o casal estava separado desde 26 de abril.

