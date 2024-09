Bailarina e mãe morrem com apenas um dia de diferença

A bailarina Michaela Mabinty DePrince faleceu aos 29 anos, apenas um dia antes da morte de sua mãe adotiva, Elaine DePrince. As informações foram confirmadas pela família à ABC News.

Michaela DePrince morreu no dia 10 de setembro, enquanto sua mãe, Elaine, faleceu em 11 de setembro, durante um procedimento médico de rotina em preparação para uma cirurgia, conforme comunicado oficial divulgado nas redes sociais. A causa da morte de Michaela não foi divulgada.

Nascida durante a guerra civil em Serra Leoa, Michaela passou parte de sua infância em um orfanato após a morte de seus pais biológicos. Ela foi adotada por Elaine e seu marido, um casal americano, aos quatro anos de idade. A família destacou que, apesar da proximidade dos óbitos, "as duas mortes não estão relacionadas". O comunicado ainda ressalta que Elaine, que já havia perdido três filhos há anos, foi poupada da dor de perder mais um por conta da própria morte. "O luto por dois membros da família em apenas 24 horas é trágico e devastador", declarou a família.

Michaela DePrince se destacou no cenário da dança internacional. Ela foi segunda solista do Boston Ballet, fez história como a mais jovem bailarina principal do Dance Theatre of Harlem, e também atuou no Dutch National Ballet. Seu talento se tornou amplamente reconhecido após sua participação no videoclipe Lemonade, de Beyoncé, e em outras produções como a versão norte-americana do programa Dança com as Estrelas e o documentário First Position, de Bess Kargman.

Em 2018, Madonna anunciou planos para dirigir um longa-metragem baseado na autobiografia de Michaela, Taking Flight, publicada em 2014, embora o projeto não tenha se concretizado. Além de seu sucesso artístico, Michaela foi nomeada para a lista 30 Under 30 da Forbes em 2020 e atuou como embaixadora da War Child, uma organização sem fins lucrativos dos Países Baixos que apoia crianças em zonas de guerra.

