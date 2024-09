Príncipe Harry herda mais de R$ 55 milhões ao completar 40 anos

O príncipe Harry completou 40 anos no domingo, dia 15, e, como parte de sua herança, recebeu US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 55 milhões). Esse montante fazia parte de um fundo fiduciário criado em 1994 por sua bisavó, a rainha-mãe Elizabeth, com o objetivo de garantir a transferência de bens para os bisnetos, incluindo o duque de Sussex.

O fundo foi estruturado de forma a conceder parte da herança em dois momentos específicos da vida dos beneficiários: aos 21 e aos 40 anos. Tanto Harry quanto seu irmão, o príncipe William, receberam US$ 7,9 milhões (R$ 43 milhões) ao completarem 21 anos, e agora, aos 40, Harry foi contemplado com US$ 10,5 milhões (cerca de R$ 57 milhões).

Uma fonte próxima à família real revelou ao London Times que a criação do fundo foi uma estratégia da rainha-mãe para garantir a preservação de parte de sua fortuna para as gerações futuras, além de proporcionar uma forma fiscalmente eficiente de transmitir seus bens. "Era uma maneira de assegurar que parte de sua propriedade fosse reservada para seus bisnetos em momentos-chave da vida", explicou a fonte.

Leia Também: Família Real comenta foto polêmica de Harry em que 'cortaram' Meghan

Leia Também: A emocionante mensagem que Harry recebeu do 'irmão'; não foi de William