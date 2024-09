Família Real comenta foto polêmica de Harry em que 'cortaram' Meghan

No último domingo, dia 15 de setembro, o rei Charles III e o príncipe William deram os parabéns ao príncipe Harry, que completou 40 anos de vida.

No entanto, a fotografia acabou causando burburinho uma vez que internautas notaram que Meghan Markle teria sido cortada da imagem.

Perante tais acusações, o Palácio de Buckingham garantiu que os rumores não correspondiam à verdade e que a imagem é original, tendo sido assim fornecida por uma agência de imagens.

Muitos internautas compararam as fotos originais e reafirmaram que a realeza 'cortou' a esposa do Duque de Sussex da imagem. Harry e Meghan não comentaram a situação.

Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ