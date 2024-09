A emocionante mensagem que Harry recebeu do 'irmão'; não foi de William

No último domingo, 16 de setembro, o príncipe Harry completou 40 anos e recebeu diversas homenagens para celebrar a data.

Entre as mensagens de parabéns, destacaram-se as do irmão, príncipe William, e da cunhada, princesa Kate. No entanto, não foram os únicos a prestar tributo ao duque de Sussex.

O jogador de polo argentino Nacho Figueras, grande amigo de Harry, também prestou sua homenagem. Em uma postagem acompanhada de uma foto dos dois, Figueras escreveu: "Feliz 40º aniversário, irmão. Dos campos de polo a todos os momentos fora deles, sou grato pelos laços que compartilhamos. Um brinde às muitas gargalhadas, memórias e bons tempos que estão por vir. Amo você."



Vários seguidores de Nacho elogiaram a amizade que existe entre ambos.

