Harry faz 40 anos! Relembre alguns momentos que marcaram a sua vida

O príncipe Harry celebra, este domingo, o 40.º aniversário. O filho mais novo do agora rei Charles III e da princesa Diana nasceu pelas 16h30 de 15 de setembro de 1984 no Hospital de St Mary, em Londres.

Recentemente, o duque de Sussex disse à BBC que estava "entusiasmado" pela nova década. "Estava ansioso com os 30, estou entusiasmado com os 40. Seja qual for a idade, a minha missão é continuar a aparecer e a fazer o bem no mundo", disse, através de um porta-voz.

"Tornar-me pai de duas crianças incrivelmente amáveis e divertidas deu-me uma nova perspetiva da vida, bem como uma maior concentração em todo o meu trabalho. Ser pai é uma das maiores alegrias da vida e só me tornou mais motivado e mais empenhado em fazer deste mundo um lugar melhor", disse, referindo-se aos pequenos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três anos.

De acordo com o que foi divulgado pelo Business Insider, o príncipe Harry deverá receber agora uma herança de cerca de sete milhões de libras deixada pela sua bisavó..

Veja, na galeria acima, as imagens dos momentos mais marcantes da vida do príncipe Harry.

