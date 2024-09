Filha de Bruce Willis desabafa: " Estamos nos tornando melhores amigos"

A filha do ator, Tallulah Willis, concedeu uma entrevista ao programa Today na última quarta-feira (18) e trouxe novas informações sobre o estado de saúde de Bruce Willis. A jovem de 30 anos revelou que o pai, diagnosticado com demência frontotemporal no ano passado, encontra-se "estável".

"Ele está estável, o que é uma ótima notícia nesta situação. É difícil, claro. Há dias mais desafiadores, mas o amor que nos cerca é imenso. Essa experiência me mostrou a importância de valorizar cada momento", disse Tallulah.

A filha do astro de ação também falou sobre a aproximação com o pai nesse período: "Acredito que estamos nos tornando melhores amigos. Sinto que ele está muito orgulhoso de mim."

Demência frontotemporal

A demência frontotemporal é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente os lobos frontal e temporal do cérebro. A doença causa dificuldades na comunicação, no comportamento e nas habilidades cognitivas. Não há cura para a doença, mas tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas.

Família oferece apoio

Desde o diagnóstico de Bruce Willis, sua família tem sido um pilar de apoio. A esposa do ator, Emma Heming Willis, também tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde do marido nas redes sociais.

