Lady Gaga revela por que nunca respondeu aos rumores de que seria homem

Em uma entrevista intimista com Bill Gates, Lady Gaga relembrou o período em que foi alvo de rumores de que seria homem e explicou por que decidiu não reagir a essas especulações na época.

"Viajei pelo mundo em turnês para promover meus álbuns, e em quase todas as entrevistas me perguntavam: 'Há rumores de que você é um homem. O que tem a dizer sobre isso?'", contou a cantora, hoje com 38 anos.

Segundo Lady Gaga, a origem do rumor foi uma imagem editada que circulou na internet quando ela tinha 20 anos. A foto dava a impressão de que ela tinha um pênis.

"A razão pela qual nunca respondi a essas perguntas é que nunca me senti uma vítima dessa mentira", afirmou a artista. Em uma entrevista à CNN, chegou a brincar: "Talvez eu tenha. E seria assim tão terrível? Por que eu gastaria meu tempo explicando se tenho ou não um pênis? Meus fãs não se importam, e eu também não."

A entrevista foi feita para o segundo episódio do documentário 'What’s Next? The Future With Bill Gates', disponível na Netflix. Bill Gates, em entrevista à revista People, declarou que sua conversa com Lady Gaga "ficará para sempre em sua memória".