O que se passa com Dick Van Dyke? Fãs estão preocupados

Dick Van Dyke, de 98 anos, tem cancelado compromissos públicos recentemente, levantando preocupações entre seus fãs. O ator não compareceu à 76ª edição dos Primetime Emmy Awards, realizada no dia 16 de setembro, onde era esperado.

Além disso, Van Dyke também estava confirmado para participar da convenção de fãs 'Fan X', que ocorre entre os dias 26 e 28 de setembro em Salt Lake City, Utah. No entanto, para decepção de seus admiradores, os organizadores anunciaram em sua página no Facebook que o ator não poderia comparecer ao evento.

"Com muito pesar, informamos que Dick Van Dyke não poderá viajar para a FanX", dizia a postagem. "Ele agradece profundamente o apoio contínuo de todos, mas, com quase 99 anos, viajar e interagir com milhares de pessoas é algo que, no momento, está além de suas capacidades."

Nos comentários, os fãs demonstraram preocupação, mas também compreensão. "Espero que ele esteja bem! Ele é incrível e deve, sem dúvida, considerar sua idade. Dick é uma lenda", comentou um admirador.

Vale lembrar que Dick Van Dyke conquistou recentemente o prêmio de melhor ator convidado em uma série dramática por sua participação em Days Of Our Lives, tornando-se o homem mais velho a receber um Emmy.

