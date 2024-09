Kate Middleton retoma atividades e já planeja eventos de Natal

Kate Middleton está pronta para retomar suas funções públicas após um período de afastamento por questões de saúde. A princesa de Gales, que anunciou recentemente a conclusão de seu tratamento de quimioterapia, já iniciou reuniões com sua equipe, um sinal de que está recuperada e pronta para voltar à rotina de compromissos oficiais. A informação foi divulgada pela revista Hola!, que destaca que Kate não participava de encontros formais com sua equipe há nove meses.

Entre as atividades que a princesa está organizando, estão os preparativos para os eventos de Natal, incluindo o tradicional concerto na Abadia de Westminster, marcado para o início de dezembro. A reunião mais recente aconteceu nesta quarta-feira, 25 de setembro, no Castelo de Windsor, com a presença de membros de sua equipe e representantes da Fundação Real.

Kate compartilhou com o público no último dia 9 de setembro, por meio de um vídeo emocionado, que finalizou o ciclo de tratamentos de quimioterapia, o que aumenta as expectativas sobre quando fará sua primeira aparição oficial. Há especulações de que isso possa ocorrer em 10 de novembro, durante o Remembrance Day, uma cerimônia em homenagem aos soldados britânicos mortos em conflitos, especialmente na Primeira Guerra Mundial. No entanto, ainda não há confirmação oficial sobre essa data.

Leia Também: Príncipe Harry faz 40 anos com sinais de reaproximação da família real