Offset acusa Cardi B de traição enquanto estava grávida; cantora rebate

No início deste mês, Cardi B deu à luz ao seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o rapper Offset. Porém, esta gravidez foi conturbada devido a algumas acusações de parte a parte, onde até traição foi citada nas discussões.

Nesta quarta-feira (25), o ex-casal teve uma discussão tensa no Instagram e no X. Isto aconteceu depois de Offset ter acusado Cardi B de o ter traído… enquanto esperava um filho seu.

“Você fo*** grávida [com outro], diz a verdade!", comentou o rapper enquanto a artista transmitia uma live no seu Instagram.

Cardi B não se conteve e respondeu ao rapper. “Vai se f****. Me arrependo de ter ficado com você. Sou boa demais para você. Eu sempre fui boa demais para você”.

Durante a sua transmissão ao vivo no Instagram, a cantora reconheceu o quanto é grata por ter tido três filhos neste relacionamento, porém, arrepende-se de ter estado com Offset.

