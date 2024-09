Imagens mostram MC Ryan agredindo a ex-namorada Giovanna Roque

Nesta sexta-feira (27), passou a circular nas redes sociais as imagens de uma câmeras de segurança que flagraram o momento em que MC Ryan agride a modelo Giovanna Roque, mãe de sua filha, de apenas 9 meses.

O jornalista Léo Dias divulgou as imagens do episódio ocorreu em 21 de abril deste ano, às 13h38. Ryan aparece dando um chute em Giovanna, que estava sentada no chão de um closet, cercada por roupas espalhadas. Por conta da violência retratada, o vídeo não será publicado.

De acordo com o jornal 'O Dia', após a divulgação da imagem, o cantor admitiu a agressão, afirmando: "Sei que errei".

A relação entre Ryan e Giovanna sempre foi marcada por idas e vindas e o casal chegou a separar quando ela estava grávida, logo no começo do ano. Eles chegaram a reatar em julho, mas a reconciliação durou pouco. No começo deste mês, Giovanna anunciou em suas redes sociais o término definitivo com o cantor.

Em um comunicado, a influenciadora escreveu: "Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal... Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir".

