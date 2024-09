Horas após terminar o namoro, Bia Miranda anuncia que está grávida

Bia Miranda, de 20 anos, anunciou na noite deste domingo (29) em seus stories do Instagram que está grávida do segundo filho, apenas três meses após o nascimento de seu primogênito. A nova gravidez é resultado do relacionamento com Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, de 31 anos.

Bia compartilhou a notícia em um post direto, dizendo: “Gente, calma! O mundo não vai acabar. Deu positivo, acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida, graças a Deus! Não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter [o filho]. Admito a falta de responsabilidade, mas não é um inferno. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica", escreveu.

Na madrugada de sábado, Gato Preto anunciou o fim do relacionamento com Bia e postou uma foto com outra mulher em um motel.

Bia comentou sobre o término e as críticas que recebeu: "Não tenho um pingo de paz. Deu 7 horas da manhã e o cabaré estava feito. Quem não tem um pingo de paz? Bia", lamentou.

Ela também rebateu as acusações de traição, mencionando que seu erro de três anos atrás continua sendo utilizado para julgá-la. "Eu sei que não tenho uma fama boa porque traí o Gabriel Roza, mas por que vocês acham que traio em todos os meus relacionamentos? Eu não traí o Buarque, nem o Gato Preto. Sempre sou vista como culpada por um erro que cometi três anos atrás. Errei muito, não sou santa, mas por que agora, em todo fim de relacionamento, vocês acham que eu traí?", questionou.

A ex-namorada de Gato Preto, Nicoly Rodrigues, mãe de outro filho dele, entrou com uma ação judicial em setembro para exigir pensão alimentícia, alegando que ele não estava arcando com as despesas da criança de oito meses.

