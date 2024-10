Rodrigo Faro pede orações pela saúde da esposa, Vera Viel

Rodrigo Faro usou suas redes sociais para pedir orações pela saúde de sua esposa, Vera Viel. A modelo está internada em um hospital de São Paulo após descobrir um nódulo na perna esquerda.

Vera Viel compartilhou a nova condição de saúde com os seguidores. "Há duas semanas, senti um nódulo na coxa esquerda. Viemos para o hospital, e os médicos decidiram por fazer uma biópsia", revelou a modelo.

Ela também expressou sua fé em um desfecho positivo: "Já entregamos nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração. Se Deus quiser, vai ser um nódulo benigno, vamos fazer a cirurgia e vai dar tudo certo."

Rodrigo Faro, ao lado da esposa, demonstrou força e gratidão pelo apoio dos fãs. "Continuo gravando, trabalhando, ficando com ela e cuidando da casa enquanto ela está ausente. Mas, se Deus quiser, já deu tudo certo", disse o apresentador. "Agora é o momento de oração, de pedir que vocês possam orar pela Vera, pela nossa família. Com certeza, teremos um testemunho lindo para contar no final disso tudo", finalizou

Leia Também: Deolane compartilha experiência da mãe na prisão