Demi Moore sobre estado de Bruce Willis: 'Apegar-se é um jogo perdido'

A atriz Demi Moore abriu o coração ao falar sobre o estado de saúde de seu ex-marido, Bruce Willis, que foi diagnosticado com afasia e demência frontotemporal. Em entrevista à revista People, Moore refletiu sobre como lida com a situação e o impacto das doenças neurodegenerativas na vida do ator, que anunciou sua aposentadoria em 2022.

Moore, que foi casada com Willis entre 1987 e 2000 e com quem tem três filhas – Rumer, Scout e Tallulah –, falou sobre a importância de aceitar o presente e não se apegar ao passado. "O que eu sempre incentivo é simplesmente encontrar as pessoas onde elas estão. Quando você se apega ao que era, eu acho que é um jogo perdido", disse a atriz.

Ela também destacou a necessidade de aceitar a realidade da doença. "A doença é o que a doença é. E eu acho que você precisa estar em uma aceitação profunda do que isso significa."

Moore e Willis, que recentemente se tornaram avós com o nascimento de Louetta, filha de Rumer, mantêm uma relação próxima, apesar de o ator viver com sua atual esposa, Emma Hemming, e suas duas filhas mais novas, Mabel e Evelyn.

