Victoria's Secret Fashion retorna com diversidade e estrelas brasileiras

O Victoria's Secret Fashion Show voltou nesta terça-feira (15), após seis anos de pausa, com a promessa de maior diversidade e inclusão em seu casting. A grife, que nos últimos anos enfrentou críticas por questões como gordofobia, transfobia e racismo, busca agora se reinventar. Além do retorno do desfile, a marca lançou o documentário "The Tour", destacando essa nova abordagem inclusiva.

Este retorno marca um novo capítulo para a Victoria's Secret, que tenta se afastar da imagem do passado, onde a extrema fetichização dos corpos femininos prejudicou sua reputação.

Modelos brasileiras brilharam na passarela, incluindo Valentina Sampaio, a primeira mulher trans a integrar a marca, ao lado de nomes consagrados como Isabeli Fontana, Alessandra Ambrosio e Adriana Lima. Elas fizeram parte do elenco que reforçou a presença do Brasil no evento.

Outras grandes estrelas também participaram, incluindo ícones da moda como Kate Moss, Tyra Banks (a primeira modelo negra a desfilar para a grife), e Carla Bruni. Vittoria Ceretti, que atualmente namora o ator Leonardo DiCaprio, também foi uma das estrelas, junto com Gigi Hadid, Bella Hadid, Ashley Graham e Barbara Palvin.

O evento começou com uma performance eletrizante da cantora Lisa, ex-integrante do BlackPink, que fez uma apresentação enérgica com toques de funk. Gigi Hadid teve a responsabilidade de abrir o desfile, trajando as emblemáticas asas de anjo, enquanto Adriana Lima, uma das favoritas do público, fechou o primeiro segmento vestindo um figurino deslumbrante com asas furta-cor.

Na segunda parte do show, a cantora Tyla tomou conta do palco, dando início ao segundo ato. Já no terceiro segmento, Kate Moss arrancou aplausos entusiasmados ao desfilar ao som de "I Love Rock'n'Roll", seguida pelas brasileiras Paula Soares e Valentina Sampaio, que impressionaram o público.

Durante o quarto ato, que contou com uma nova apresentação de Lisa, dessa vez com a música "Kiss Me", Ashley Graham abriu a sequência, que também teve a participação de Carla Bruni e das brasileiras Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana.

O grand finale ficou por conta de uma performance emocionante de Cher, com modelos desfilando looks em tons de vermelho. Tyra Banks fez uma aparição marcante para encerrar o desfile, celebrando a diversidade e a nova era da Victoria’s Secret.

