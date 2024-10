Consegue adivinhar quem é? Essa famosa é a rainha das fantasias do Dia das Bruxas - A supermodelo e apresentadora de TV, Heidi Klum, nunca decepciona quando se trata de suas fantasias de Dia das Bruxas. Sua lendária festa de Halloween começou em 2000 e se tornou o evento anual que todo mundo espera. Com trajes super elaborados em que fica, muitas vezes, irreconhecível, Heidi Klum se transformou em tudo, desde o lobisomem 'Thriller' até a Princesa Fiona de 'Shrek'. Ninguém pode negar: Heidiween é o lugar que as celebridades querem estar em 31 de outubro! Enquanto esperamos pela próxima fantasia dela, veja as transformações arrepiantes da famosa ao longo dos anos - uma verdadeira mestra e rainha do disfarce! Clique e se inspire!

© Getty Images