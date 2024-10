Russell Crowe rompe com time de Gladiador 2, incluindo Denzel Washington

Russell Crowe, conhecido por seu papel icônico em Gladiador (1999), cortou laços com a produção da aguardada sequência Gladiador 2 (2024). Uma fonte próxima ao ator relatou à revista americana InTouch Weekly que ele ficou desapontado por não ter sido incluído no projeto, embora seja uma figura central na memória do filme original. A decisão de seguir em frente sem Crowe teria, inclusive, afetado suas amizades de longa data com o diretor Ridley Scott e com o ator Denzel Washington, um nome essencial para a realização da sequência.

O filme original, que rendeu a Crowe o Oscar de Melhor Ator e à equipe a estatueta de Melhor Filme, marcou profundamente a carreira do ator. Contudo, o retorno ao universo de Gladiador sem seu envolvimento trouxe desconforto: em junho, ele revelou ao programa Kyle Meredith With... que se sente estranho com a continuação, principalmente porque seu personagem encontra um fim definitivo no primeiro filme.

Ridley Scott, o diretor, lamentou a postura do ator em entrevista à revista Empire, apontando que Crowe tem “reclamado publicamente” sobre a sequência. A equipe de Gladiador 2, que contava com o apoio do ator, talvez tenha subestimado sua reação ao excluí-lo, esperando que ele mantivesse uma posição neutra. Segundo a fonte, eles acreditavam que Crowe demonstraria gratidão pelo impacto de Gladiador em sua carreira, mas, ao sentir-se ignorado, ele teria reagido de maneira passivo-agressiva, o que tem sido um ponto de tensão nos bastidores.

Com lançamento previsto para novembro de 2024 no Brasil e grandes expectativas de premiações, Gladiador 2 segue em frente, mas a relação entre Crowe e a equipe parece ter sido abalada definitivamente.

