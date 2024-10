Pai do novo filho de Gisele Bündchen mora com ela em Miami, diz revista

A modelo Gisele Bündchen, de 44 anos, está esperando seu primeiro filho com o namorado, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos. De acordo com a revista Us Weekly, Joaquim já se mudou para a casa de Gisele em Miami, onde o casal vive atualmente.

"Ele está morando com ela em Miami por enquanto", revelou uma fonte à publicação. Pessoas próximas também comentam que os filhos de Gisele, frutos de seu relacionamento anterior, têm um ótimo convívio com Joaquim, o que fortalece ainda mais a relação entre o casal.

"Amigos dizem que nunca viram Gisele assim antes. A química entre eles sempre foi evidente, e eles compartilham muitos interesses. Estão apaixonados há algum tempo", disse a fonte.

O relacionamento entre Gisele e Joaquim ganhou mais seriedade cerca de um ano após seu divórcio do ex-jogador Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos e teve dois filhos, Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11. Gisele e Tom anunciaram a separação em outubro de 2022.

Gisele e Joaquim se conheceram em 2020, quando ela se mudou para a Flórida e começou a praticar jiu-jitsu. Joaquim, carioca, é um respeitado professor da modalidade e, junto com os irmãos, dirige a academia Valente Brothers, onde ensina jiu-jitsu para alunos variados, incluindo celebridades e agentes de segurança dos Estados Unidos.

