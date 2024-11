Famosos que apoiam Kamala Harris (até ator que é um republicano assumido)! - Em 21 de julho de 2024, o presidente Joe Biden anunciou que estava desistindo da corrida presidencial de 2024. A saída de Biden também foi marcada pelo apoio à atual vice-presidente, Kamala Harris, como a pessoa certa para o cargo máximo do país. Desde o anúncio, muitos famosos se apresentaram em defesa de Kamala Harris (e até já fazem campanha) para a próxima presidente dos Estados Unidos. Mas, certamente, um dos anúncios mais surpreendentes foi o de Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador republicano da Califórnia. O astro dos filmes de ação expressou seu apoio a Harris em um post no X, afirmando: "Eu sempre serei um americano antes de ser um republicano". O ator também alertou que uma vitória de Trump levaria as pessoas a ficarem "mais e mais furiosas, mais divididas e mais odiosas". De músicos a estrelas de Hollywood, você conhecerá as celebridades que estão apoiando Kamala Harris para presidente. Clique a seguir na galeria!

© Getty Images