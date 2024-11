Kesha volta a usar look que faz lembrar saco de lixo

Kesha marcou presença na premiação Glamour Women Of The Year Awards, realizada na terça-feira, 12 de novembro, e chamou atenção com seu look ousado.

A cantora, de 37 anos, apostou em um visual que lembrava um saco de lixo (no melhor estilo fashion) e chegou a trocar de calçado enquanto cruzava o tapete vermelho.

Ela usou um conjunto preto de duas peças, composto por saia e top, que remete ao estilo de um dos visuais icônicos do início de sua carreira. A peça lembra o vestido que Kesha usou no MTV VMA de 2010, onde também apostou em um estilo semelhante. Confira mais nas imagens da galeria.

Leia Também: Fã mostra foto da lápide de Silvio Santos, sepultado em local restrito