Whoopi Goldberg lança 1.º canal de televisão de esporte feminino

Whoopi Goldberg, atriz e ativista premiada, anunciou o lançamento do AWSN (All Women's Sports Network), o primeiro canal global voltado exclusivamente para esportes femininos. Em uma entrevista no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, na semana passada, Goldberg descreveu a iniciativa como um "lar para esportes femininos ao vivo de todo o mundo".



"Futebol, basquete, tênis, críquete, curling, o que for – se uma mulher estiver jogando, nós vamos transmitir", afirmou Goldberg durante o programa. A AWSN já está disponível em algumas regiões da Ásia, incluindo a Índia, e no Oriente Médio. Nos Estados Unidos, o canal deve estrear ainda esta semana, com transmissões de competições esportivas femininas ao vivo.



O canal formou uma parceria com a CommonSpirit, uma rede de hospitais católicos baseada em Chicago. Goldberg destacou a importância dessa colaboração para a saúde das mulheres: "Eles realmente promovem o bem-estar feminino", explicou.



Além de sua carreira de sucesso em Hollywood e na Broadway – onde atualmente interpreta a Senhora Hannigan no musical Annie – Goldberg revelou ser apaixonada por esportes desde jovem. Entretanto, ela enfrentou barreiras devido ao seu gênero, que a impediram de seguir uma carreira esportiva.

"Isso sempre me irritou. Por anos, eu me perguntei: 'Não seria incrível viajar pelo mundo, descobrir jovens atletas no ensino médio e crescer com elas?'", comentou Goldberg.

A AWSN chega em um momento em que os esportes femininos vêm ganhando cada vez mais força. Em 2023, recordes de audiência televisiva para competições femininas, o aumento de equipes profissionais e o interesse de grandes patrocinadores destacaram o crescimento desse segmento. Iniciativas como a Ladies League, na Austrália, inaugurada em agosto, também têm contribuído para normalizar e celebrar o esporte feminino.



Goldberg revelou que a ideia de criar um canal dedicado ao esporte feminino estava em desenvolvimento há 16 anos. "Espero que o AWSN inspire as pessoas a celebrar as mulheres e suas conquistas atléticas", declarou a atriz.

