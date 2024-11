Heidi Klum visita filho na faculdade e compartilha imagens com os fãs

Heidi Klum usou o Instagram para compartilhar um conjunto de fotos especiais de sua visita ao filho Henry, de 19 anos, que está cursando faculdade.

Acompanhada do marido, Tom Kaulitz, e dos filhos mais novos, Johan, de 17 anos, e Lou, de 15, frutos de seu casamento com o cantor Seal, a modelo aproveitou momentos agradáveis ao lado da família. As imagens capturam a felicidade do reencontro e foram compartilhadas com os seguidores como lembranças preciosas.

Segundo a revista People, Leni, a filha mais velha de Heidi, de 20 anos, não parece ter participado da viagem familiar. A jovem, fruto do relacionamento anterior de Heidi, está atualmente focada em sua carreira de modelo.

Confira os registros dessa reunião familiar na publicação abaixo!

