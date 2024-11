Lucy Liu revela Drew Barrymore escondida em seu jardim para fugir do ex

Lucy Liu revelou em uma entrevista no The Drew Barrymore Show uma história surpreendente sobre sua longa amizade com Drew Barrymore. A atriz contou que, em um momento particularmente difícil da vida de Barrymore, encontrou a colega escondida nos arbustos de seu jardim, tentando escapar de um ex-namorado após um término complicado.

"Eu me lembro que cheguei em casa e ouvi um barulho. Quando olhei, lá estava Drew, toda encolhida nos arbustos, tentando evitar ser vista pelo ex", revelou Lucy Liu. "Ela estava completamente abalada, mas eu disse: 'Drew, o que você está fazendo? Entra logo!'"

Barrymore também falou sobre o episódio com bom humor: "Foi uma época difícil, e eu simplesmente não sabia o que fazer. Então, pensei que o jardim de Lucy era o lugar mais seguro para mim."

Liu destacou como aquele momento demonstrou o vínculo especial que existe entre elas desde que estrelaram juntas em As Panteras no início dos anos 2000. "Eu apenas queria estar lá para ela, como qualquer amiga faria. Era claro que ela precisava de um lugar para respirar, e eu estava feliz por ser esse lugar."

"Drew é alguém que sempre traz luz, mas mesmo as pessoas mais fortes têm seus dias difíceis. Foi lindo poder retribuir algo a ela, mesmo que fosse apenas um momento de apoio em meu jardim", completou Liu.

