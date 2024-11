Influenciadora posta vídeo horas antes de morrer: ‘Indo ser jovem’

Pouco antes de morrer, Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, conhecida como Jhei Soares nas redes sociais, compartilhou momentos de descontração nos stories de seu Instagram. Às 00h25 de domingo, ela publicou um vídeo com a frase: “Indo ser jovem”. Horas depois, a influenciadora faleceu durante a forte chuva que atingiu Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Jhei estava no carro com seu marido, Wallison, quando ambos foram surpreendidos por uma enchente na Avenida Rondon Pacheco. O casal tentava atravessar a área inundada quando a tragédia aconteceu.

Com mais de 60,7 mil seguidores no perfil “Provador Fashion”, Jhei era conhecida por conteúdos de moda, estilo de vida, maquiagem e divulgação de jogos de apostas. Sua última postagem no feed foi feita na noite de sábado, quando atualizou a foto do perfil.

Nos stories anteriores ao acidente, a influenciadora registrou momentos alegres ouvindo música e se divertindo ao lado do marido, encerrando o dia com a mensagem que seria sua última publicação.

