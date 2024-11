Influenciadora morre arrastada por enchente em Minas Gerais

Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, morreu na madrugada deste domingo (24) após ser levada por uma enxurrada na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. A jovem, que era influenciadora digital e conhecida nas redes como Jhei Soares - Provador Fashion, estava no carro com o marido, Wallion Lima, quando, em meio ao desespero, ambos saíram do veículo e foram arrastados pela força da água. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento do incidente e a tentativa de resgate.

Jhei acumulava mais de 62 mil seguidores nas redes sociais e era descrita pela família como uma pessoa alegre, amorosa e iluminada. "A falta que você fará, Jeniffer, será imensurável. Sentiremos para sempre sua alegria e o amor que você espalhou por onde passou", declarou a família em nota. O velório está sendo realizado na Paz Universal, com o sepultamento marcado para o Cemitério Campo do Bom Pastor.

A tragédia gerou comoção na cidade e manifestações de pesar de autoridades locais. O prefeito Odelmo Leão lamentou a perda e destacou os efeitos devastadores das chuvas intensas. "Me solidarizo com a família e amigos da jovem Jhei Soares. Sei que é um momento de muita dor, mas peço a Deus que conforte os corações de todos", afirmou. O prefeito eleito, Paulo Sérgio, também expressou condolências, chamando a morte de Jhei de uma "perda irreparável para a comunidade".

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi afogamento e politraumatismo. A Defesa Civil informou que, em apenas 15 minutos, a cidade registrou mais de 50 milímetros de chuva, o que gerou alagamentos rápidos e perigosos. A influenciadora foi arrastada por cerca de 300 metros e chegou a ser reanimada pelo marido e pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

Leia Também: Modelo processa Kanye West por alegada agressão em videoclipe