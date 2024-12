Laura Pausini se atrapalha com vestido e cai durante show na Itália

Laura Pausini, 50, caiu durante uma apresentação na Itália.

Em um vídeo gravado pela platéia é possível ver que a cantora se atrapalha com o vestido e acaba caindo durante sua apresentação em Milão, na Itália.



Ela foi descer uma escada do palco e acabou escorregando. Mesmo com o susto, a famosa continuou cantando e se levantou sozinha. Em meio ao acidente, a italiana deu risada e foi amparada por seus dançarinos logo depois.

#ENTRETENIMIENTO | EL SHOW DEBE CONTINUAR. La cantante Laura Pausini, sufrió una caída durante una presentación en Milán, pero como la gran estrella que es, siguió maravillando al público con su voz y talento. pic.twitter.com/tBofyZToXP — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 30, 2024

Leia Também: Após 35 anos, novela 'Tieta" volta em reprise na Globo a partir de segunda-feira