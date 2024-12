Giovanna Pitel entra para o time de apresentadores do BBB 25

Giovanna Pitel foi confirmada como a nova apresentadora do "Mesacast", exibido diariamente, que traz debates e informações sobre tudo o que acontece no Big Brother Brasil. Com estreia marcada para o início do próximo ano, Pitel dividirá a bancada com o humorista Ed Gama e o jornalista Vitor DiCastro. O programa será exibido no Multishow e também estará disponível no Globoplay, proporcionando uma cobertura completa do reality show que promete inovar com a dinâmica de duplas.

Além de compartilhar análises do jogo, o "Mesacast" terá um formato dinâmico, com os apresentadores trazendo perspectivas diferentes sobre os participantes e os principais spoilers do programa. A cada episódio, os apresentadores irão comentar os acontecimentos mais marcantes da edição, com muito bom humor.

"É uma honra imensa integrar o time do 'BBB 25' e fazer parte dessa equipe incrível. O BBB foi um grande marco na minha vida, então poder comentar, analisar e compartilhar tudo o que acontece no jogo, mas agora do lado de fora, será uma experiência maravilhosa", declarou a apresentadora.

A dupla de veteranos Ed Gama e Vitor DiCastro, também estão com grandes expectativas. “Foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Eu sou fã do BBB desde o começo, então o sentimento foi de uma criança ser chamada para participar do elenco do seu desenho favorito.”, disse Ed. Vitor também promete deixar sua marca no Mesacast: “Comigo vem o meu deboche, a minha sagacidade. Vêm esses questionamentos que eu sempre faço sobre um participante e outro para a gente poder analisar e aproveitar tudo o que o BBB tem”.

