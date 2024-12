Buckingham revela postal de Natal do Rei Charles III

Postal de Natal dos reis britânicos? Temos! Neste sábado, 7 de dezembro, o Palácio de Buckingham revelou o cartão de Natal oficial que Carlos III, de 76 anos, e Camilla, de 77, enviarão para desejar boas festas.

O cartão apresenta uma imagem da fotógrafa Millie Pilkington, capturada nos jardins de Buckingham, em abril deste ano.

Camilla aparece usando um vestido azul assinado por Fiona Clare, complementado com suas joias pessoais.

Os monarcas foram os primeiros da família real a divulgar o postal, e espera-se que, em breve, os príncipes de Gales, William e Kate, também façam suas revelações.

Esta sexta-feira, dia 6, aconteceu na Abadia de Westminster o concerto de Natal 'Together at Christmas', no qual a princesa Kate fez uma nova aparição pública.

Leia Também: Suposta vítima de 'Diddy' revela identidade: "não me intimidam"