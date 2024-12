Morre Mark Withers, ator de 'Stranger Things' e 'Dynasty'

Faleceu Mark Withers, ator americano que participou de vários projetos mundialmente conhecidos. Ele tinha 77 anos.

Segundo a revista Variety, o ator morreu no dia 22 de novembro, mas a notícia só foi confirmada na última sexta-feira por sua filha, Jessie Withers, que também revelou a causa do falecimento: câncer no pâncreas.

Mark Withers, que interpretou Ted Dinard na série Dynasty, nos anos 1980, também esteve em diversas outras produções, como Matlock, Magnum, P.I., Os Gatões, Dallas, LA Law e na primeira temporada do sucesso da Netflix Stranger Things.

