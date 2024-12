Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel volta a correr após cirurgia de câncer

Rodrigo Faro celebrou, nesta segunda-feira (9), uma nova conquista de sua esposa, Vera Viel, que enfrenta um câncer raro. Em um vídeo emocionante, o apresentador mostrou que a empresária voltou a correr, dois meses após passar por uma cirurgia para remover um tumor na coxa esquerda.

"Hoje a Vera começou a correr… Para Deus, nada é impossível! Estarei sempre ao seu lado, te apoiando e dando todo o suporte para a sua recuperação total! Você é uma fortaleza!", escreveu Faro na legenda do vídeo, que também foi compartilhado por Vera em suas redes sociais.

Nas imagens, Vera aparece ao lado de sua fisioterapeuta, marcando a primeira vez que ela corre desde o procedimento cirúrgico. Além disso, nesta segunda-feira, ela completou sua 21ª sessão de radioterapia, parte do tratamento para vencer a doença.

Vera descobriu o câncer após uma bateria de exames. O diagnóstico foi feito pouco antes de seu aniversário de 49 anos, e a cirurgia aconteceu no dia 11 de outubro. Após alguns dias de internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, ela recebeu alta no dia 16. Desde então, segue com sessões de radioterapia para combater o tumor.

