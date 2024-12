Raquel Brito faz procedimento para diminuição da papada: “Me sentia feia"

Raquel Brito postou mais detalhes sobre o procedimento de diminuição da papada. A ex-Fazenda mostrou as etapas da intervenção estética em seu rosto, a qual ela fala ser um sonho realizado para melhorar sua autoestima e sua aparência nas fotos.

“Vocês não têm ideia da minha felicidade! Depois de quase 1 ano esperando e me preparando, finalmente realizei o procedimento que tanto sonhei, o protocolo CCR, e só posso dizer que foi perfeito”, escreveu ela na legenda.

Ela revelou ainda através dos stories que já queria ter realizado o procedimento antes de entrar no reality. “Só que eu não me sentia segura em fazer. Antes de ir pra “Fazenda”, eu até procurei clínicas, até relatei isso aqui, só que também não me senti segura em fazer e deixei passar. Eu fui fazer esse procedimento uma vez e não deu certo, enfim, várias vezes, mas tudo em off, porque eu evito expor muita coisa aqui”, concluiu a influencer.

