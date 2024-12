Nicole Kidman revela as últimas palavras que a mãe lhe disse

A mãe de Nicole Kidman, Janelle Ann Kidman, faleceu no dia 7 de setembro deste ano, aos 84 anos.

Três meses depois, a atriz revelou as últimas palavras que ouviu de sua mãe, sem saber que seriam as últimas.

"As últimas palavras que minha mãe disse, que eu não sabia que seriam as últimas... Eu estava prestes a embarcar no avião para voltar e visitá-la", lembrou Nicole no programa CBS Sunday Morning.

"E ela disse: 'Talvez você devesse esperar um pouco, porque acho que agora é hora de cuidar de si mesma, Nicky'."

"Então, estou tentando fazer isso mais agora. E digo o mesmo para outras pessoas no mundo, especialmente para as mulheres. Acho que temos uma tendência a não cuidar de nós mesmas", acrescentou.

