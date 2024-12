Tristan Thompson mostra raras fotografias de três dos quatros filhos

Tristan Thompson surpreendeu seus seguidores no Instagram com uma postagem inusitada. O ex-namorado de Khloé Kardashian compartilhou algumas fotos com três de seus quatro filhos juntos.

As imagens, publicadas nesta quarta-feira, 18 de dezembro, mostram Prince, de 8 anos, fruto do relacionamento anterior com Jordan Craig, True, de 6 anos, filha com Khloé, e Tatum, de 2 anos, também da relação com Khloé.

O que chamou atenção foi a ausência de Theo, que completou 3 anos no dia 1 de dezembro, fruto do relacionamento de Tristan com Maralee Nichols.

