Morre Beandri Booysen, influenciadora de 19 anos com doença rara

Beandri Booysen, influenciadora digital conhecida por compartilhar vídeos motivacionais no TikTok, faleceu aos 19 anos. A notícia foi confirmada por sua mãe, Bea Booysen, na quarta-feira (18). Beandri vivia com a síndrome de Hutchinson-Gilford, mais conhecida como Progéria, uma condição rara que causa envelhecimento acelerado. Usando sua plataforma, ela compartilhou sua experiência de vida com a doença, buscando conscientizar e inspirar seus seguidores.

Com mais de 278 mil seguidores no TikTok, Beandri conquistou o coração de muitos ao dividir momentos de sua rotina, alegrias e reflexões profundas. Sua mãe expressou em uma postagem no Facebook: "Ela era um farol de esperança para tantos, mesmo enfrentando desafios inimagináveis." Embora a causa de sua morte não tenha sido divulgada, complicações cardíacas e o envelhecimento precoce são comuns em pessoas com Progéria, o que pode levar a óbitos precoces.

Recentemente, Beandri havia passado por uma cirurgia cardíaca, procedimento frequente em pacientes com a doença, para tratar problemas cardiovasculares. Mesmo com atualizações regulares sobre sua saúde, a morte da jovem pegou muitos de seus seguidores de surpresa. Em sua homenagem, um vídeo foi publicado nas redes sociais, reunindo momentos especiais de sua vida, que rapidamente ultrapassou 360 mil visualizações.

Em sua postagem, sua mãe pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto, enquanto centenas de comentários de apoio e gratidão inundaram as redes sociais. "Sua luz continuará brilhando em nossos corações", escreveram muitos seguidores, que foram tocados pela mensagem de Beandri.

