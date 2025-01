Brooke Shields revela ter sido vítima de cirurgia vaginal irreversível

Recentemente, Brooke Shields revelou em seu novo livro de memórias, Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old, que passou por uma cirurgia de redução dos lábios vaginais após 40 anos lidando com desconforto, assaduras e sangramentos.

No entanto, durante o check-up pós-operatório com o cirurgião, a atriz descobriu que ele também havia realizado um procedimento de rejuvenescimento vaginal… sem o seu consentimento.

"Estaria mentindo se dissesse que não sinto vergonha de compartilhar essas informações tão íntimas", escreveu no livro. "Mas, se quisermos mudar a maneira como abordamos e falamos sobre a saúde das mulheres, precisamos trazer à tona as questões desconfortáveis, mas muito reais."

De acordo com Brooke, o médico parecia orgulhoso do "procedimento dois em um", embora ela nunca tivesse solicitado essa intervenção "irreversível".

"Ele disse que me deu um 'pequeno bônus'", contou em entrevista à Us Weekly, publicada em 8 de janeiro. "Parece que foi uma invasão, uma violação estranha de algum tipo. Não havia necessidade de algo mais firme, menor ou mais jovem, especialmente naquela área."

A atriz de 59 anos manteve essa experiência em segredo do marido "por muito tempo". No entanto, Brooke Shields decidiu agora tornar pública sua história, com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da autonomia, especialmente no que diz respeito à aparência e à saúde.

Para concluir, ela afirmou no livro: "A vergonha não é mais uma opção". Brooke é mãe de duas filhas, Rowan Henchy, de 21 anos, e Grier Henchy, de 18.

